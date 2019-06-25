Apple даст возможность всем желающим испытать бета-версию новой iOS 13

Москва, 25 июня. Бета-версия новой операционной системы была выпущена корпорацией Apple. В тестировании новой iOS 13 и iPadOS для планшетов могут принять участие все желающие. Полноценный релиз новой ОС запланирован на осень этого года.

Отмечается, что новая мобильная ОС имеет десятки новшеств, включая темную тему и оптимизацию планшетной версии под «большой формат». Обе новинки были анонсированы в начале июня на конференции для разработчиков WWDC 2019.

Ранее тестирование новых систем шло среди разработчиков, но теперь iOS 13 и iPadOS могут опробовать и рядовые пользователи. В Apple напомнили, что бета-версия отличается от окончательного релиза меньшей стабильностью и установка ее на свои устройства ведется исключительно на собственный страх и риск.

Напомним, что еще за несколько месяцев до WWDC стало ясно, что одним из главных нововведений iOS 13 станет темная тема (Dark Mode). О новинке со сцены рассказал старший вице-президент по разработке программного обеспечения Крейг Федериги.

По его словам, функция «темная тема» полезна при работе в условиях низкой освещенности, также данный режим экономит заряд батарей на смартфонах с OLED-дисплеями. Dark Mode можно включить в «Центре управления». После этого все стандартные приложения Apple «окрашиваются» в темные цвета.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что эксперты выбрали десятку самых популярных в ноябре устройств, которые работают под управлением операционной системы iOS. Первое место в рейтинге занял планшет Apple iPad Pro с экраном диагональю 12,9 дюйма и рейтингом 99%.