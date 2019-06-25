Бурджанадзе назвала виновных в антироссийской истерии в Грузии

Тбилиси, 25 июня. Экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе рассказала, кто стоит за ухудшением российско-грузинских отношений.

В интервью «Известиям» Бурджанадзе заявила, что за антироссийской истерией в Грузии стоят силы, подконтрольные бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили, который, в свою очередь, действует в интересах заокеанских спецслужб.

«Саакашвили играет не только в свою игру, он действует в интересах американских спецслужб. Этот человек пойдет на все — даже на внутреннюю дестабилизацию. Люди, подконтрольные Саакашвили, очень агрессивны и эффективны. Они могут наломать дров. Главная причина в том, что после 2012 года не было никакого диалога с Россией. Не была использована возможность позитивных изменений в отношениях с Москвой. Это дало повод тому, что антироссийская истерия разыгралась с новой силой», — рассказала политик.

Бурджанадзе отметила, что действующие власти Грузии также опасаются резко выступать против антироссийской истерии, поскольку «тоже соревнуются с Саакашвили, кто из них более прозападный» и «боятся обидеть своих американских патронов». Экс-спикер грузинского парламента подчеркнула, что Россия и депутат Госдумы Сергей Гаврилов, возглавлявший российскую делегацию на Межпарламентской ассамблее православия в Тбилиси, «совершенно не при чем».

«Гаврилов сел туда, куда ему указали. Тем не менее этот искренний протест потом уже начали активно использовать прозападные силы. Абсолютно преднамеренно сделано все, чтобы этот протест был повернут в русло антироссийской истерии. Конечно, это подогревается, однозначно, и американскими спецслужбами. А Саакашвили пытается выжать максимум из этого протеста и будет делать все, чтобы антироссийская истерия была главной направляющей грузинской политики. Для него это единственная возможность разыграть свою карту», — сообщила Бурджанадзе.

Напомним, формальным поводом для массовых протестов в Грузии стало участие российской делегации в заседании Межпарламентской ассамблеи православия, когда Гаврилов, в соответствии с традициями ассамблеи, сел в кресло спикера грузинского парламента и произнес речь на русском языке.

Оппозиционные силы использовали это как повод для массовых антиправительственных выступлений. На митинг в центре Тбилиси вышли несколько тысяч человек, тон задавали представители оппозиции, которые требовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и руководителя Службы государственной безопасности Вахтанга Гомелаури. Выдвинув ультиматум и не дождавшись ответа, демонстранты начали штурм здания парламента. Лишь поздней ночью полиции, применившей для разгона толпы слезоточивый газ, резиновые пули и водометы, удалось расчистить площадь.

По некоторым сведениям, к беспорядкам в Тбилиси могут быть причастны США. Это, в частности, подтверждает высказывание старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который ранее заявлял: «В один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

Кроме того, отметим, на территории Грузии работает американский фонд «Свободная Россия», деятельность которого носит антироссийский характер. За беспорядками в Тбилиси может стоять Агентство США по международному развитию. Примечательно, что в Интернете граждане США и ЕС активно подстрекают жителей Грузии к волнениям и заявляют о поддержке их «борьбы» против России.

Как пишет «Газета.ру», в понедельник в Тбилиси началась пятая акция протеста. Митингующие требуют отставки министра внутренних дел страны Георгия Гахария и проведения внеочередных парламентских выборов