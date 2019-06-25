Пушков оценил шантаж Украины в ПАСЕ

Москва, 25 июня. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал угрозы со стороны украинской делегации покинуть ПАСЕ в случае возвращении России.

Пушков в своем микроблоге в Twitter обратил внимание на то, что «украинская делегация шантажирует ПАСЕ своим уходом в случае возвращения России».

«Пустое. Никуда Украина не уйдет — духу не хватит. А ее шантаж никого особо не впечатлит: вечные угрозы Киева в духе «держите меня трое, ибо двое не удержат», большей части Европы уже порядком надоели», — написал сенатор.

Напомним, российскую делегация лишили права голоса в ПАСЕ после воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала возможность восстановления прав российской делегации, однако ограничения так и не были сняты.

В ответ Россия приостановила работу в ПАСЕ, а с 2017 года перестала платить членские взносы. Оставшись без членских взносов от РФ, ПАСЕ пересмотрела решение в отношении России. Комитет министров СЕ в мае текущего года опубликовал заявление, в котором сообщалось, что все страны — участницы Совета Европы должны иметь равные возможности по участию в работе КМСЕ и ПАСЕ.

В понедельник российская делегация отправилась на летнюю сессию ПАСЕ. В случае принятия декларации о равноправии делегаций, Россия может вернуться в ПАСЕ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил в понедельник, что первые шаги, которые делаются в Парламентской ассамблеи СЕ «обнадеживают и говорят о том, что большинство здраво подходит ко всем темам, которые могут быть» неприемлемыми для РФ.

Украина выступает категорически против возвращения российской делегации. В понедельник представители Украины в ПАСЕ попытались сорвать выступление сербского депутата Александра Шешеля, который произнес речь на русском языке о Крыме. По его словам, крымчане голосовали за воссоединение с Россией, так как «не хотели быть сожженными, как их соотечественники в Одессе».

Эта фраза вызвала бурное негодование среди украинской делегации. Некоторые парламентарии начали стучать и выкрикивать реплики на английском языке.

Чуть позже вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко пожаловалась на отсутствие поддержки Украины в ходе июньской сессии ПАСЕ. По ее словам, во время сессии не было «ни одного упоминания об Украине», пишет RT. Она добавила, что раньше в «отстаивание интересов» Украины активно включались бывший украинский президент Петр Порошенко и его администрация.