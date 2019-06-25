Российские военные проведут наблюдение в небе над Швецией

Стокгольм, 25 июня. Россия проведет наблюдательный полет над Швецией в рамках международного Договора по открытому небу, сообщает телеканал SVT.

Как рассказал пресс-секретарь министерства обороны Швеции Йеспер Тенгрут, российский разведывательный самолет АН-30Б в понедельник совершил посадку в аэропорту в 70 километрах от Стокгольма, откуда отправится впоследствии в наблюдательный полет над Швецией в рамках международного Договора по открытому небу.

«Российская сторона должная представить свой маршрут как минимум за 24 часа до вылета», — пояснил Тенгрут.

Отметим, российские военные уже не в первый раз совершают наблюдательный полет в воздушном пространстве Швеции. В предыдущий раз в августе 2015 года в небе над скандинавской страной наблюдение осуществлял такой же самолет с 15 специалистами из РФ на борту.

Тенгрут сообщил ,что в рамках Договора по открытому небу наблюдательные полеты в небе над Швецией проводятся примерно раз в год, чаще других это делает Россия. Шведская сторона также ежегодно проверяет несколько стран.

Напомним, Договор по открытому небу — международный документ, подписанный в марте 1992 года представителями 27 государств. Его целью является содействие укреплению доверия между странами через совершенствование механизмов контроля над вооружениями и соблюдением действующих договоров в военной сфере. На сегодняшний день участниками договора являются 34 государства, в том числе Россия и большинство стран-членов НАТО. Российская Федерация ратифицировала договор в мае 2001 года.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что с 24 по 29 июня российский самолет Ту-154МЛК-1 проведет наблюдательный полет в небе над США.