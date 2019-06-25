Три военнослужащих ВСУ подорвались на мине в Донбассе

Луганск, 25 июня. В Донбассе подорвался автомобиль с тремя военнослужащими ВСУ. Как сообщает офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, он наехал на противотанковую мину.

Еще шесть украинских солдат получили ранения и были доставлены в одну из больниц.

По предварительным данным, инцидент произошел 22 июня в районе населенного пункта Трехизбенка, когда по местной грунтовой дороге перемещалась техника 14-й бригады.

Как отметил Филипоненко, данный случай является еще одним примером того, как ВСУ скрывают небоевые потери от верховного командования. Похожие инциденты происходят с ВСУ в Донбассе регулярно: например, в июне на минном поле погибли два украинских прапорщика, которые зашли в опасный район, не имея при себе карт минных полей.

Ранее в зоне расположения 54-й бригады ВСУ произошел вопиющий случай служебной небрежности со стороны руководства, проводящего занятия по огневой подготовке среди военнослужащих. Недостаточно подготовленное проведение стрельб привело к одному погибшему и трем раненным в результате неосторожного обращения с оружием.

Напомним, что называемая «антитеррористическая» операция Киева на территории Донбасса началась весной 2014 года. Только по официальным данным, количество погибших среди мирного населения перевалило за три тысячи.