«Калашников» может отдать свой электромобиль на тест Ричарду Хаммонду

Москва, 25 июня. В концерне «Калашников» хотят отдать на тест электромобиль собственной разработки ведущему шоу The Grand Tour Ричарду Хаммонду.

По словам генерального директора концерна Владимира Дмитриева, это станет возможным после того, как прототип пройдет все испытания.

«Как только мы подготовим реальный продукт, мы дадим ему на тест», — заявил Дмитриев во время презентации концерна в преддверии форума «Армия-2019».

Он рассказал, что во время испытаний на треке в Сочи автомобиль смогли разогнать до 200 км/ч. Дмитриев подчеркнул, что облик электоркара в кузове «Иж Комби» является макетом для обработки технологий, а не готовым образцом.

Напомним, что электромобиль концерна «Калашников» CV-1 имеет номинальную мощность в 220 кВт. Его запас хода составляет 350 километров. Инженеры концерна заявили, что электромобиль оснащен системой модульного управления элементами питания. Она позволяет достигать силы тока в 2000А, а также контролировать составные элементы в режиме реального времени.

Батарея электрокара имеет емкость в 90 кВт/ч, что позволяет достигать мощности до 1,2 мВт. Она запитывает «революционный инвертор» с габаритами в 50x50x100 см и массой в 50 кг. Впервые прототип был предоставлен на выставке «Армия 2018».

Транспортный аналитик Дмитрий Адамидов считает, что в области электрокаров Россия может сотрудничать с Китаем, который является лидером рынка, выпуская по 500-700 тысяч машин в год.

Ранее у жителя Москвы украли электромобиль Tesla, пока он отбывал тюремный срок за хакерство за рубежом. Об этом сообщает «Газета.ru».