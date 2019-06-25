Мэй выступила за возвращение России в Совет Европы

Лондон, 25 июня. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила за возвращение России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы.

В ходе выступления перед депутатами Палаты общин в понедельник Мэй высказалась за возвращение России в Совет Европы. Трансляция заседания велась на сайте британского парламента.

Премьер-министр заявила, что членство РФ в Совете Европы станет способом привлечь ее «к ответственности за нарушение прав человека».

«Они не платят взносы в Совет Европы, но вопрос в том, что членство в данной организации остается одним из немногих возможных способов для международного сообщества привлечь Россию к ответственности за нарушение прав человека», — заявила Мэй, напомнив, что в ПАСЕ существуют разногласия по поводу членства РФ.

Российская делегация была лишена полномочий в ПАСЕ в 2014 году на фоне воссоединения Крыма с Россией и гражданской войны на Юго-Востоке Украины. С 2017 года Москва перестала платить членские взносы, требуя внести в правила ПАСЕ запрет на лишение национальных делегаций права голоса.

Накануне началась сессия ассамблеи, на которой решается вопрос о возможности России участвовать в работе ПАСЕ без каких-либо ограничений. Как сообщало Федеральное агентство новостей, инициатива о повторной попытке вернуть в профильную комиссию ПАСЕ проект доклада, предоставляющего возможность российской делегации принять участие в июньской сессии, не нашла поддержки у членов ассамблеи. Если резолюция по докладу будет принята в нынешнем виде, РФ сможет в тот же день подать заявку на участие в июньской сессии.

Ранее ПАСЕ проголосовала против обсуждения на текущей сессии вопроса об уплате РФ членских взносов и «причастности» России к крушению в 2014 году малайзийского Boeing над Донбассом.

Как пишет «Газета.ру», глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Украина прекратит участвовать в работе ассамблеи, если полномочия России в организации будут восстановлены.