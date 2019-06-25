Береза опять оскорбил Скабееву в здании ПАСЕ

Страсбург, 25 июня. Депутат Верховной рады и представитель украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза опять оскорбил российскую журналистку Ольгу Скабееву.

Российская журналистка брала интервью у заведующего кафедрой международных отношений Московского гуманитарного университета Николая Платошкина в ходе прямого включения для программы «60 минут». В этот момент к ней подошел Береза и прервал интервью, начав задавать вопросы личного характера, а также оскорблять ее мужа и соведущего программы Евгения Попова.

«Вы все время упоминаете: «Береза, Береза». Неужели больше ни один мужчина не задевает вас, и больше никого в вашей фантазии нет?» — спросил украинский парламентарий.

В ответ Скабеева обратила внимание на то, что депутат в разговоре с ней использует русский язык, хотя в прошлый раз Береза называл это «предательством интересов официального Киева». Береза продолжил мешать работе ведущей, активно жестикулируя и перебивая как ее, так и ее собеседника.

«Давайте исходить из того, что это агония, последний перформанс», — охарактеризовала Скабеева поведение украинского депутата.

Напомним, что в январе этого года произошел первый конфликт между Скабеевой и украинским парламентарием Березой во время общения журналистов с первым заместителем председателя Рады Ирины Геращенко в кулуарах ПАСЕ. Ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» задала Геращенко вопрос об удерживаемых на Украине россиянах, и в этот момент Береза ее толкнул и преградил путь к зампредседателю Рады.

После этого Скабеева попросила украинца объясниться, однако Береза свое нападение на российскую журналистку комментировать не стал, а лишь сказал, что «никто тут с уважением не относится» к Скабеевой.