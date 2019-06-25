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Происшествия

Три человека пострадали в ДТП с маршруткой в Тверской области

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Три человека пострадали в ДТП с маршруткой в Тверской области

Тверь, 25 июня. Три пассажира пострадали в ДТП с участием маршрутки в Тверской области: микроавтобус съехал в кювет.

ДТП произошло в понедельник в 23.02 по московскому времени в Нелидовском районе, на 320 км трассы М-9 «Балтия». 

В кювет по не установленной пока причине съехал пассажирский микроавтобус Mercedes, следующий из Москвы в Великие Луки.

По данным местных СМИ, в маршрутке в момент ДТП находились 15 пассажиров. В результате аварии трое из них пострадали. Угрозы для жизни нет. 

На месте происшествия работают спасатели, сотрудники ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи. В МЧС отметили, что на данном участке трассы движение уже не затруднено.

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Автор: Олеся Волкова
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