Посольство РФ раскритиковало эстонского депутата, назвавшего Россию «неприятелем» Эстонии

Таллин, 25 июня. Посольство РФ в Эстонии раскритиковало депутата парламента Антса Лаанеотса из Партии Реформ, который назвал Россию «неприятелем» Эстонии.

«В адрес проживающих в стране русских соотечественников звучат назойливые рекомендации — если им плохо, они всегда могут уехать на историческую родину», — заявили представители российского посольства на своей странице в Facebook.

Они напомнили, что Лаанеотс входит в парламентскую группу, которая занимается выстраиванием связей с Россией. Задача этой группы состоит в содействии, а не в разрушении двухстороннего сотрудничества между странами.

«Правомерно было бы ожидать от члена подобной группы позитивного вклада в улучшение атмосферы двусторонних отношений», — подчеркнули российские дипломаты.

Они считают, что депутат, являющийся бывшим полковником советской армии, смотрит на Россию по привычке «через смотровую щель идущего в атаку танка».

В посольстве РФ напомнили, что между странами произошли позитивные события. К ним относится визит эстонского президента Керсти Кальюлайд в Москву, а также встреча между министром экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аасом и министром транспорта РФ Евгением Дитрихом во время Петербургского международного экономического форума. Дипломаты подчеркнули, что Россия и Эстония также подписали программу сотрудничества между министерствами культуры, которая рассчитана на три года.

По их словам, эти события «вселяют надежду на возможность реального улучшения диалога между нашими странами в духе добрососедства». Дипломаты подчеркнули, что среди эстонских политиков существует немало противников таких перемен.