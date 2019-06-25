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Пассажиров из Киева с неонацистскими материалами задержали в аэропорту Братиславы

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Пассажиров из Киева с неонацистскими материалами задержали в аэропорту Братиславы

Братислава, 25 июня. Полиция Словакии задержала в международном аэропорту Братиславы трех пассажиров киевского рейса, в багаже которых были найдены неонацистские материалы.

Как сообщает Словацкое радио, в понедельник в аэропорту были задержаны гражданин Чехии и двое граждан Словакии. Их подозревают в пропаганде экстремизма и расовой нетерпимости. В их багаже обнаружили футболки с неонацистской символикой и изображением солдат СС.

Мужчин задержали, когда они проходили таможенные процедуры, связанные с пересечением границы Евросоюза. 

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Автор: Олеся Волкова
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