Пассажиров из Киева с неонацистскими материалами задержали в аэропорту Братиславы

Братислава, 25 июня. Полиция Словакии задержала в международном аэропорту Братиславы трех пассажиров киевского рейса, в багаже которых были найдены неонацистские материалы.

Как сообщает Словацкое радио, в понедельник в аэропорту были задержаны гражданин Чехии и двое граждан Словакии. Их подозревают в пропаганде экстремизма и расовой нетерпимости. В их багаже обнаружили футболки с неонацистской символикой и изображением солдат СС.

Мужчин задержали, когда они проходили таможенные процедуры, связанные с пересечением границы Евросоюза.