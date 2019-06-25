Роль Нео в четвертой «Матрице» исполнит Майкл Джордан

Лос-Анджелес, 24 июня. Сестры Вачовски приступили к работе над четвертым фильмом серии «Матрица», об этом сообщает сайт Francetvinfo со ссылкой на американские источники. По предварительной информации, роль Нео вместо Киану Ривза будет играть Майкл Б. Джордан.

Активная часть съемок начнется в Чикаго уже в 2020 году. Рабочим названием проекта станет Project Ice Cream.

Данных о том, что будет представлять собой продолжение знаменитой франшизы, пока нет. Новый фильм может оказаться ребутом, спин-офом, сиквелом или приквелом. По имеющейся информации, роль Нео в фильме будет играть Майкл Б. Джордан, снявшийся в таких картинах, как «Черная пантера» и «Крид».

Сценаристом выступил Зак Пенн, отметившийся работой над такими фильмами «Невероятный халк» и «Первому игроку приготовиться».

Ранее о готовности поучаствовать в новом проекте заявил американский режиссер и каскадер Чад Стахелски. Он был каскадером в классической трилогии и исполнял сложные трюки вместо исполнителя главной роли Киану Ривза. Каскадер заявил, что очень рад тому, что Вачовски не только снимают «Матрицу», но и расширяют ее вселенную.

На счету сестер Вачовски такие известные киноленты как «V — значит вендетта», «Облачный атлас», «Вторжение» и другие.

Напомним, первый фильм трилогии «Матрица» вышел на экраны в 1999 году. Главные роли в картине исполнили Киану Ривз, Лоуренс Фишборн, Хьюго Уивинг и другие актеры. Второй и третий фильмы «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция» публика увидела в 2003 году.