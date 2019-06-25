Мужчина в Китае поймал выпавшего из окна ребенка

Пекин, 25 июня. Житель провинции Гуйчжоу поймал на лету ребенка, который выпал из окна третьего этажа. Об этом сообщает агентство CCTV+.

Чэнь Хао шел по улице и обратил внимание на ребенка, который плакал на подоконнике третьего этажа дома. Его коллега зашел в здание, чтобы спасти ребенка, а Чэнь Хао сказал мальчику не двигаться. Но ребенок выпал из окна.

Китаец сумел подбежать к зданию и поймать мальчика. Он назвал произошедшее «чудом».

«Когда я увидел, как ребенок падает, моей первой реакцией было спасти его», — рассказал мужчина журналистам.

Ранее в Приморье маленький ребенок выпал из окна пятого этажа. Он чудом не пострадал, поскольку упал на сушку для белья этажом ниже. От дальнейшего падения его спасла местная жительница.