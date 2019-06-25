МТС впервые за 13 лет обновила бренд

Москва, 25 июня. Компания МТС объявила об обновлении бренда: изменения коснулись логотипа, слогана, а также концепции позиционирования, сообщает пресс-служба компании.

Новым слоганов выбрана фраза: «Быть лучше каждый день». Ранее это была фраза: «Ты знаешь, что можешь».

«В визуальном стиле МТС избавится от ставшей неактуальной концепции крафта (красная полоса, стилизованная под мазок кистью), сделав акцент на более динамичные форматы, отражающие ориентацию на цифровую составляющую бизнеса компании», — говорится в сообщении компании.

При этом уточняется, что «центральным элементом брендинга становится красная полоса, вырастающая из типографики нового логотипа МТС». Как сообщает телеканал «360», новая рекламная кампания стартовала в понедельник.

Изменился и логотип компании: белое на красном фоне яйцо заменили красным на белом фоне яйцом.

В компании уточнили, что обновление бренда доверили британскому агентству ASVK Consulting Ltd и российскому BBDO Branding.

Последний раз МТС обновляла бренд в 2006 году. Тогда после агрессивной рекламной кампании россиянам представили логотип с красным яйцом.

В начале месяца «Газета.ру» сообщала, что МТС начала продажи роботов-специалистов клиентского сервиса, которые работают на базе технологий искусственного интеллекта. Роботы могут использоваться в компаниях различных сфер бизнеса. Так, клиентов компаний-поставщиков сервисов и услуг робот познакомит с товарами, оформит заказ, будет отслеживать его статус, рассмотрит претензию.