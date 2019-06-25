ПАСЕ проголосовала за возвращение российской делегации
Страсбург, 25 июня. Участники июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали за восстановление прав российской делегации.
Глава делегации Украины Владимир Арьев снова изо всех сил пытался убедить ПАСЕ не утверждать резолюцию. Его в своем выступлении поддержал Виктор Еленский, который ранее принимал самое активное участие в нападении на российскую делегацию в Тбилиси на межпарламентской ассамблее, а также Борислав Береза, Алексей Гончаренко, Алена Сотник, Ирина Геращенко, Сергей Соболев, Олег Ляшко, Георгий Логвинский и их коллеги из Латвии, Литвы, Грузии, Великобритании и некоторых других стран, постоянно обвиняя Россию в «аннексии» Крыма и требуя ни в коем случае не допустить возвращения в ПАСЕ российской делегации.
Однако, нашлись и те, кто напомнил парламентариям о событиях весны 2014 года.
«Уже пять лет Крым является одним из самых главных вопросов Совета Европы, и этот вопрос вовсе не входит в сферу ответственности Совета Европы, но из этого примера можно многому научиться: можно увидеть, что такое демократия, референдум, как выглядит, когда люди голосуют свободно», — сказал сербский делегат Александр Шешель, выступая в ходе слушаний.
«Граждане Крыма приняли решение потому, что они не хотели быть сожженными, как их соотечественники в Одессе», — добавил он. Украинские представители попытались сорвать выступление Шешеля оскорбительными выкриками на английском языке.
Шешель обратился к главе ПАСЕ Лилиан Мори Паскье с просьбой восстановить в зале порядок. «Я вам слова, кажется, не давала, господин Гончаренко», отреагировала Паскье на провокацию представителей Украины.
Более того, украинская делегация обвинила и саму Паскье в нарушении регламента ассамблеи. По словам Арьева, президент ПАСЕ изменила повестку дня при недостаточном количестве голосов.
Тем не менее, за резолюцию по восстановлению России в правах призвали голосовать делегаты Норвегии, Исландии, Италии, Сербии, Франции, Ирландии, Германии и многих других стран. А, например, представитель Швейцарии Филлип Ломбарди с возмущением заявил, что получил письмо от американского посольства в Берне с требованием жестко высказаться в отношении России.
Украинский представитель Алексей Гончаренко предпринял попытку направить резолюцию на доработку обратно в Комитет по регламенту, но его предложение было отклонено общим голосованием. Украинская и британская делегация вынесли на голосование более 200 зачастую бессмысленных поправок, цепляясь к отдельным словам из текста и тем самым просто затягивая процесс принятия окончательного решения. Также интересно отметить, что из британской делегации наиболее активным был Лиддл-Грейнжер, сидящий между украинскими представителями Ляшко и Логвинским. Ляшко во время обсуждения поправок оскорблял членов ПАСЕ, называя их «предателями», что вызвало справедливый ответ со стороны итальянского делегата при поддержке коллег.
Напомним, в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ, российская делегация была лишена своих полномочий в ПАСЕ, после чего Москва приняла решение о приостановке работы в организации. В 2015 году на рассмотрение ассамблеи дважды выносился вопрос о восстановлении прав российской делегации, однако действующие ограничения остались в силе. В 2017 году РФ прекратила платить взносы в Совет Европы, что буквально поставило под угрозу работу всей организации.
В начале апреля делегаты ПАСЕ приняли резолюцию, в которой, помимо прочего, говорилось о необходимости сохранения России в СЕ и содержался призыв к Москве заплатить взносы в бюджет организации и назначить свою делегацию.
О том, что лишение российской делегации прав в ПАСЕ и последовавший за этим отказ парламентариев из РФ участвовать в работе органа привели к кризисной ситуации, заявлял генсек СЕ Турбьерн Ягланд, выступая на зимней сессии ПАСЕ. Он признал, что такое решение не привело к возвращению Крыма Украине.
В начале июня глава Комитета по регламенту Петра де Суттер внесла в регламентные документы ПАСЕ поправки, в том числе исключающие лишение права голоса в качестве санкционного инструмента против какой-либо страны.
Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин назвал условие возвращения России в ПАСЕ. Он уточнил, что Москва направит заявку на участие в сессии, которая пройдет в июне, если ассамблея 24 июня примет без изъятий резолюцию, гарантирующую неприкосновенность ключевых прав делегаций. Он уточнил, что заявку подпишет вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.