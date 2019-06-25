Грузия надеется на восстановление авиасообщения с Россией

Тбилиси, 25 июня. Минэкономики Грузии Натия Турнава надеется, что вопрос авиасообщения между Россией и Грузией будут положительно решен.

По ее словам, грузинские авиакомпании соответствуют высоким стандартом безопасности. Турнава подчеркнула, что авиаперевозчики не имеют никакой задолженности перед Россией.

«Мы надеемся, этот вопрос [возобновления авиасообщения между странами — Прим. ФАН] будет решен положительно», — заявила Турнава журналистам в понедельник.

Напомним, 20 июня в Грузии прошла массовая акция протеста. Поводом для нее стало прибытие на сессию Межпарламентской ассамблеи православия российской делегации. Радикалы захватили здание парламента, напали на членов российской делегации, облив водой депутата Сергея Гаврилова.

Позже участники акции протеста заявили о «российской оккупации». Президент страны Саломе Зурабишвили назвала Россию «врагом», она заявила, что Москва якобы заинтересована в расколе Грузии. По предварительным данным, организацию беспорядков в стране могли устроить Штаты. На территории Грузии действует ряд антироссийских фондов, которые получают деньги из Вашингтона.

21 июня президент России Владимир Путин ввел своим указом запрет на авиасообщение с Грузией с 8 июня. МИД РФ настоятельно рекомендовал российским туристам отказаться от поездок в Грузию, сообщает «Газета.ru».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ограничения могут быть сняты после возвращение Грузии в нерусофобское русло. По его словам, в настоящий момент в этой стране есть признаки внутриполитического кризиса.

Позже грузинские аналитики неправительственной организации «Международная прозрачность — Грузия» подсчитали, что потери от «туристического эмбарго» составят 100 млн долларов, поэтому грузинским властям нужно привлекать туристов из других стран.