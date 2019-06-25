ПАСЕ отказалась возвращать в профильный комитет проект резолюции о России

Страсбург, 24 июня. Инициатива о повторной попытке вернуть в профильную комиссию ПАСЕ проект доклада, который предоставляет возможность российской делегации принять участие в июньской сессии в профильном комитете ассамблеи не нашла поддержки у членов ассамблеи. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщается, проект доклада, который предусматривает возвращение российской делегации полномочий на июньской сессии, сейчас обсуждается в ПАСЕ. Если резолюция по докладу будет принята в нынешнем виде, российская делегация сможет уже в тот же день подать заявку на участие в июньской сессии.

Один из парламентариев выступил с предложением вернуть доклад на доработку в профильную комиссию. Однако по результатам повторного голосования эта инициатива была отклонена. 110 парламентариев из 163 высказались против. Украинские депутаты попытались еще раз отправить документ на рассмотрение, однако их попытка была отвергнута главой ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.