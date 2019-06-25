Возвращающийся на Землю экипаж МКС закрыл люки на корабле «Союз МС-11»

Москва, 25 июня. Участники экспедиции 58/59 на МКС, Олег Кононенко (Роскосмос), Энн Макклейн (NASA) и Давид Сен-Жак (Канадское космическое агентство), перешли на борт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-11» и закрыли люки, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Экипаж успешно перешел на борт «Союз МС-11», переходные люки на МКС закрыты. В ближайшее время экипаж облачится в скафандры, перейдет в спускаемый аппарат и проверит герметичность переходных люков.

Перед переходом на борт пилотируемого корабля покидающие МКС космонавты попрощались со своими коллегами, остающимися на станции. Накануне командир 59-й экспедиции на МКС Кононенко передал командование станцией командиру 60-й экспедиции Овчинину.

Расстыковка с МКС намечена на 02.25 по московскому времени. Посадка должна произойти в 05.48 в 145 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане.

На МКС остались российский космонавт Алексей Овчинин и астронавты из США Ник Хейг и Кристина Кук.

Кононенко, Сен-Жак и Макклейн прибыли на МКС в декабре прошлого года. За время из пребывания на станции были приняты беспилотный корабль Crew Dragon, грузовые корабли «Прогресс МС-11», Cygnus и Dragon. Были выполнены пять выходов в открытый космос: два по российской программе и три — по американской.