Евкуров прокомментировал прошение об отставке

Москва, 24 июня. Решение об отставке долго продумывалось, сегодня этот шаг может консолидировать общество. Об этом в интервью KP.ru сообщил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

В понедельник Евкуров попросил президента РФ Владимира Путина об отставке.

Политик уточнил, что на данный момент ему не известно, как на его просьбу об отставке отреагировал глава государства. Отвечая на вопрос о том, было ли решение спонтанным, Евкуров ответил, что «готовился, обдумывал, считал, когда это лучше сделать».

Журналисты также поинтересовались, была ли прозвучавшая из уст Евкурова фраза о разобщенности главной причиной принятого решения.

«Нет, это — не главная причина. Это — одна из причин. Нет таких, ярко выраженных (причин). Просто я считаю, что мне сегодня это так надо сделать. Если этот мой шаг позволит консолидировать общество… Почему — нет? Ничего страшного», — ответил глава Ингушетии.

Евкуров сообщил, что сейчас ему не известно, кто займет его пост в случае отставки. Однако он уточнил, что все программы будут продолжены.

Как сообщалось ранее, в понедельник Евкуров сообщил, что «принял решение обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о досрочном сложении полномочий главы республики», передавал RT. При этом он пообещал, что продолжит делать все возможное для процветания России и Ингушетии.

Президент Фонда защиты национальных ценностей, председатель комиссии по СМИ Общественной палаты России, заслуженный работник культуры Республики Ингушетия Александр Малькевич обратил внимание, что за 11 лет правления Евкурова Ингушетия «превратилась в мирный, стабильно развивающийся регион». Он обратил внимание на то, что Герой России Евкуров возглавил Ингушетию «в самое тяжелое для нее время».

Говоря о возможной отставке, Малькевич подчеркнул, что глава региона «поступил по-мужски, как настоящий офицер». Он выразил уверенность, что президент РФ даст высокую оценку итогам работы Юнус-Бека Евкурова.