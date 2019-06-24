Появилась видеозапись смертельного столкновения двух истребителей в Германии

Берлин, 24 июня. Два истребителя Eurofighter столкнулись в небе Германии. Аварию сняли очевидцы происшествия.

На видеозаписи один из истребителей взрывается, после этого видны столбы дыма. Инцидент произошел в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания. После аварии на месте происшествия вспыхнул пожар. Летчики смогли катапультироваться, но один из них погиб. Второго пилота нашли живым.

По данным ВВС Германии, авиакатастрофа произошла во время учебного полета. Истребители упали на расстоянии около 10 километров друг от друга.

Eurofighter стоит на вооружении в Германии, Великобритании, Саудовской Аравии, Австрии и в Омане. НАТО использует эти истребители во всех военных операциях с 2003 года.

В 2017 году министр обороны Австрии заявил, что Eurofighter имеет технические недостатки, среди которых плохая работа в ночное время суток и в условиях плохой видимости, сообщает телеканал «360»

Летчик инструктор Андрей Красноперов заявил, что истребители могли столкнуться из-за потери ведомым самолетом визуального контакта с ведущим. В беседе с Федеральным агентством новостей он подчеркнул, что возможной причиной столкновения самолетов могло стать нарушение техники безопасности.