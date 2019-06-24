Клинцевич рассказал о деградации культуры принятия решений в США





Москва, 24 июня. Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич оценил решение США ввести санкции против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Свой шаг Вашингтон мотивировал тем, что Иран на прошлой недели сбил американский беспилотник, предположительно нарушивший воздушное пространство этой страны.

Сенатор отметил, что проводить исторические параллели не вполне уместно, однако он заявил, что не может себе представить введение таких санкций в отношении, например, Сталина.

«Увы, к сожалению, могу только констатировать, что за последние три четверти века политическая культура принятия решений в США только деградировала. Неужели кто-то в США серьезно полагает, что введение санкций против аятоллы Али Хоменеи может скорректировать политику Ирана? Честно говоря, это какой-то детский лепет», — приводит слова Клинцевича его пресс-служба.

Он указал, что США упорно не хотят понимать, что кроме материального интереса у Ирана есть и другие — например, долговременный интерес страны, определяемый не лидерами иностранных государств, а самим иранским народом.

Напомним, в последнее время ситуация в отношениях между Ираном и США значительно обострилась. Вашингтон ввел жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана, а также объявил КСИР террористической организацией.

В ответ Тегеран признал американское Центральное командование вооруженных сил (CENTCOM) террористической организацией, а сами США — «государством — спонсором терроризма». После этого Вашингтон направил к берегам Исламской Республики авианосец «Авраам Линкольн» и бомбардировщики.