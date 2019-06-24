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Боевики в Сирии обстреляли 11 населенных пунктов провинций Алеппо, Латакия и Хама

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Боевики в Сирии обстреляли 11 населенных пунктов провинций Алеппо, Латакия и Хама

Алеппо, 24 июня. Боевики в нарушение режима прекращения огня обстреляли несколько населенных пунктов провинций Латакия, Алеппо и Хама, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

За минувшие сутки боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, совершили обстрелы населенных пунктов Нахшебба, Мамухия, Наби-Юнес, Сандран, Джубб, Эль-Арейм провинции Латакия, Хамамият, Эль-Аси, Хуайз и Корназ провинции Хама, а также Ниц провинции Алеппо.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что сирийские силы безопасности обнаружили множество оружия и боеприпасов, в том числе произведенное Израилем, в городе Ялда в южных пригородах Дамаска. 

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Автор: Олеся Волкова
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