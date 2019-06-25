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Депутаты Госдумы РФ обсудят нормативы жилищного строительства

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Депутаты Госдумы РФ обсудят нормативы жилищного строительства

Москва, 25 июня. Депутаты Госдумы РФ на заседании Совета по развитию городских территорий и общественных пространств обсудят нормативы жилищного строительства. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Помимо депутатов в мероприятии будут участвовать представители общественных организаций, специалисты в области развития территорий, а также архитекторы. На заседании будут рассмотрены вопросы соответствия действующих нормативов жилищного строительства современным требованиям к качеству и комфорту возводимых домов и окружающих их территорий, а также будет обсуждаться проект «Жилье и городская среда».

Депутаты поднимут тему использования современных территорий при строительстве домов и благоустройстве городских территорий.

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Автор: Борис Николаев
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