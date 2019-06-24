Правительство РФ не собирается продлевать заморозку цен на топливо

Москва, 24 июня. Обеспечить сдерживание рост цен на топливо в пределах инфляции позволит демпфирующий механизм, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в кабмине РФ. Таким образом, правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливо.

По данным одного из источников, законопроект о корректировке демпфера может быть принят Госдумой РФ до 25 августа, однако он может вступить с силу задним числом – уже с 1 июля. Это позволит правительству выиграть время на согласование его параметров и источников финансирования.

«Надо успеть принять законопроект до 25 августа. В этом случае он сможет задним числом вступить в силу 1 июля, так как уплата акциза осуществляется до 25 августа. Поэтому до этого еще много времени на внесение [в Госдуму]», — сообщил источник ТАСС.

Отмечается, что сейчас Минэнерго и Минфин уже де-факто достигли соглашения о параметрах демпфера, а также источниках его финансирования. В настоящее время ведется работа над итоговым вариантом текста законопроекта.

Кроме того, сообщается о недавнем совещании первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака. В ходе него обсуждались итоговые параметры демпфирующего механизма.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что тревога независимых АЗС о возможном росте цен на топливо является преждевременной. По его словам, правительство мониторит ситуацию на рынке. Козак уточнил, что биржевые цены немного поднялись, это связано с ростом мировых цен на топливо.