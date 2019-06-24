«Калашников» представил уникальный беспилотник-камикадзе «ZALA Ланцет»

Москва, 24 июня. Концерн «Калашников» на традиционной ежегодной презентации в преддверии форума «Армия-2019» представил новинку среди ударных дронов — беспилотник-камикадзе «ZALA Ланцет».

Генеральный директор Владимир Дмитриев сообщил, что концерн продолжает развивать технологии ударных беспилотников, и представил мировую премьеру: второй продукт в линейке ударных беспилотников «ZALA Ланцет».

Гендиректор Ростеха Сергей Чемезов уточнил, что «ZALA Ланцет» включает в себя разведывательный, связной, навигационный и высокоточный ударный элемент. Как передает ТАСС, беспилотник способен наносить удары в воздухе, на земле и воде.

Ранее «Калашников» представил гражданскую версию автомата АК-12. Как рассказал Дмитриев, данный автомат «оказался очень удачным продуктом». Было решено разработать гражданскую версию — АК TR3.

Эксперт концерна Владимир Онокой пояснил, что АК TR3 не может стрелять в режиме автоматического огня.

На презентации также стало известно, что «Калашников» создаст по заказу Минобороны РФ линейку боевых робототехнических комплексов «Соратник», передавал RT. Комплекс уже прошел опытную эксплуатацию. Теперь концерн получил заказ от Минобороны РФ на создание роботизированных комплексов.