Трамп рассказал, что Ким Чен Ын поздравил его с днем рождения

Вашингтон, 24 июня. Американский президент Дональд Трамп получил поздравления с днем рождения от руководителя КНДР Ким Чен Ына. По словам Трампа, он нашел их «очень теплыми».

Трамп получил от Ким Чен Ына письмо, в котором содержались поздравления с днем рождения. Об этом он рассказал журналистам во время подписании указа, предусматривающего ужесточение санкций против Ирана.

«Он поздравил меня с днем рождения», — сказал Трамп.

Он не стал раскрывать подробности письма, однако отметил, что оно было написано в дружественной манере. По его словам, у него и руководителя КНДР «действительно хорошие отношения».

Ранее, 14 июня, Дональд Трамп отпраздновал свой 73-й день рождения.

Напомним, что в апреле северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил о готовности провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом. Соответствующее заявление руководитель Северной Кореи сделал, выступая перед депутатами Верховного народного собрания страны.