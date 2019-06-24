«Калашников» создал гражданский вариант АК-12

Москва, 24 июня. Концерн «Калашников» создал гражданскую версию автомата АК-12. Об этом на традиционной ежегодной презентации в преддверии форума «Армия-2019» сообщил гендиректор Владимир Дмитриев.

Дмитриев отметил, что АК-12 «оказался очень удачным продуктом». На данный момент у концерна подписан трехлетний контракт с министерством обороны РФ.

«Но мы подумали о людях, которые хотят иметь гражданскую версию. Поэтому сегодня мы представляем ее — АК TR3», — сообщил глава концерна.

Эксперт концерна Владимир Онокой пояснил РИА Новости, что АК TR3 не может стрелять в режиме автоматического огня.

Ранее сегодня стало известно, что «Калашников» создаст по заказу Минобороны РФ линейку боевых робототехнических комплексов «Соратник». Комплекс уже прошел опытную эксплуатацию. Теперь концерн получил заказ от Минобороны РФ на создание роботизированных комплексов.

Дмитриев сообщил ранее, что на ПМЭФ-2019 концерн стал официальным партнером «Росконгресса»: в рамках ПМЭФ совместно с фондом был организован стрелковый турнир и презентована франшиза Большого стрелкового центра «Калашников». В рамках форума концерн подписал сразу несколько соглашений, в том числе — с ПАО «Россети».