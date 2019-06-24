Несколько человек пострадали в ДТП с автобусом в Сочи

Сочи, 24 апреля. Рейсовый автобус врезался в бетонное ограждение в Сочи. Как сообщили Федеральному агентству новостей очевидцы, пострадали не менее восьми человек.

ДТП произошло в Адлерском районе Сочи около 20.30. По предварительным данным, пострадали восемь человек, находящихся в автобусе. Среди них двое детей. Четверо из них, включая двоих несовершеннолетних, были госпитализированы.

На фотографиях, переданных ФАН очевидцами, видно, что общественный транспорт получил серьезные повреждения. Передняя дверь сильно искорежена.