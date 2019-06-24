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Несколько человек пострадали в ДТП с автобусом в Сочи

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Несколько человек пострадали в ДТП с автобусом в Сочи

Сочи, 24 апреля. Рейсовый автобус врезался в бетонное ограждение в Сочи. Как сообщили Федеральному агентству новостей очевидцы, пострадали не менее восьми человек.

ДТП произошло в  Адлерском районе Сочи около 20.30. По предварительным данным, пострадали восемь человек, находящихся в автобусе. Среди них двое детей. Четверо из них, включая двоих несовершеннолетних, были госпитализированы.

На фотографиях, переданных ФАН очевидцами, видно, что общественный транспорт получил серьезные повреждения. Передняя дверь сильно искорежена.

Несколько человек пострадали в ДТП с автобусом в Сочи

Несколько человек пострадали в ДТП с автобусом в Сочи

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Автор: Олеся Волкова
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