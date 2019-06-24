Украинская делегация в ПАСЕ попыталась прервать выступление сербского депутата о Крыме

Страсбург, 24 июня. Представители Украины в ПАСЕ попытались сорвать выступление сербского депутата Александра Шешеля, который произнес речь на русском языке о Крыме.

«Уже пять лет Крым является одним из самых главных вопросов Совета Европы. Из этого примера можно многому научиться: можно увидеть, что такое демократия, референдум, как выглядит, когда люди голосуют свободно», — заявил сербский депутат.

По его словам, крымчане голосовали за воссоединение с Россией, так как «не хотели быть сожженными, как их соотечественники в Одессе». Эта фраза вызвала бурное негодование среди украинской делегации. Некоторые парламентарии начали стучать и выкрикивать реплики на английском языке. Шешель попросил главу ПАСЕ Лилиан Мори Паскье восстановить порядок.

«Я вам слова, кажется, не давала… господин Гончаренко», — обратилась Паскье к кричащему в зале депутату.

Александр Шешель, старший сын сербского политика Воислава Шешеля, известен своими выступлениями в ПАСЕ на русском языке. В январе этого года он выступил с очередной речь, в которой напомнил о том, что Крым принадлежит России. Его речь вызвала бурное недовольство украинской делегации.

Напомним, российскую делегация лишили права голоса в ПАСЕ после воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала возможность восстановления прав российской делегации, однако ограничения так и не были сняты.

В ответ Россия приостановила работу в ПАСЕ, а с 2017 года перестала платить членские взносы. Оставшись без членских взносов от РФ, ПАСЕ пересмотрела решение в отношении России. Комитет министров СЕ в мае текущего года опубликовал заявление, в котором сообщалось, что все страны — участницы Совета Европы должны иметь равные возможности по участию в работе КМСЕ и ПАСЕ.