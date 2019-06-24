Малькевич прокомментировал возможную отставку Евкурова

Москва, 24 июня. Юнус-Бек Евкуров своим личным авторитетом, в том числе на федеральном уровне, обеспечил почти десятилетие развития Ингушетии, заявил президент Фонда защиты национальных ценностей, председатель комиссии по СМИ Общественной палаты России, заслуженный работник культуры Республики Ингушетия Александр Малькевич.

В понедельник Евкуров попросил президента РФ Владимира Путина об отставке.

Малькевич, неоднократно посещавший республику, подчеркнул, что за 11 лет правления Евкурова она «превратилась в мирный, стабильно развивающийся регион». Он обратил внимание на то, что Герой России Евкуров возглавил Ингушетию «в самое тяжелое для нее время».

«Рискуя жизнью, пережив покушение, он смог очистить республику от терроризма. Он — тот, кто принес в Ингушетию мир и стабильность. Именно он своим личным авторитетом, в том числе на федеральном уровне, обеспечил почти десятилетие развития Ингушетии», — подчеркнул президент Фонда защиты национальных ценностей.

Говоря о возможной отставке, Малькевич подчеркнул, что глава региона «поступил по-мужски, как настоящий офицер». Он выразил уверенность, что президент РФ даст высокую оценку итогам работы Юнус-Бека Евкурова.

«Мне, как другу Республики, как «Заслуженному работнику культуры Ингушетии», который в республике жил и работал, лично был знаком с главой, обидно. Потому что получается, что восторжествовали «черные» PR-технологии: оказалось, что с помощью во многом сознательно направляемого протеста можно сбросить настоящего Патриота своей Малой и большой Родины, человека, который круглосуточно работал на благо своего региона. Действительно «24/7», я видел это», — считает Малькевич.

При этом он подытожил, что «произошедшее делает честь боевому офицеру Евкурову, который, видимо, не захотел дальше руководить территорией, расколотой бесконечными протестами».

Как сообщалось ранее, в понедельник Евкуров сообщил, что «принял решение обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о досрочном сложении полномочий главы республики». При этом он пообещал, что продолжит делать все возможное для процветания России и Ингушетии.