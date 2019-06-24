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Россия и Египет пришли к договоренностям по Палестине

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Россия и Египет пришли к договоренностям по Палестине

Москва, 24 июня. Москва и Каир заявили о необходимости достижения всеобъемлющего соглашения по палестинской проблематике, сообщил Аrabnews.

Глава МИД Египта Самех Шукри, выступая на конференции по итогам переговоров с российским коллегой, подчеркнул что у Москвы и Каира общие взгляды на многие региональные проблемы.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в то же время добавил, что Москва поддерживает диалог между арабами и Тегераном и хочет укрепить доверие для обеспечения безопасности в Персидском заливе.

Шукри добавил, что к борьбе с терроризмом должна применяться комплексная стратегия. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в то же время отметил, что Египет успешно борется с терроризмом.

«Мы уверены, что нейтрализация экстремистских и террористических групп, действующих в Египте, отвечает интересам всего региона», — приводит издание слова российского министра обороны.

Ранее Лавров заявил, что у России и Египта близкие подходы к вопросам по обеспечению мира и безопасности в районе Персидского залива.

Напомним, что в понедельник в российскую столицу с официальным визитом прибыл глава МИД Египта Самех Шукри и министр обороны республики Мохаммед Ахмед Заки.

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Автор: Сергей Петров
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