Навальный открыл Центр Сбора Подписей в помещении известного рейдера

Москва, 24 июня. Алексей Навальный, руководитель Фонда Борьбы с Коррупцией и команды имени себя на выборах в МГД снова попал (возможно, сознательно) в неприятную историю.

Интернет, как известно, все помнит. И многих возмутило, что свой Центр Сбора Подписей, призванный помочь независимым кандидатам и создать видимость усердной работы, Навальный открыл в помещении у скандально известного блогера-рейдера Михаила Шульмана. Данный персонаж стал широко известен не столько благодаря своей белоленточной активности, сколько внезапным обладанием гигантского количества квартир и помещений в доме в центре Москвы.

«Пострадавший» рейдер

История эта гремела лет 7 назад, когда Шульмана избили во дворе собственного дома. Вся либеральная общественность возопила в защиту соратника, которого кровавый режим наказал за «борьбу с рейдерами» – именно такой легенды придерживался Шульман в своем ЖЖ.

В процессе шумихи с привлечением телевидения выяснилось много нелицеприятных фактов о «народном герое». Оказалось, что председатель ТСЖ Шульман, работая дворником, смог стать владельцем нескольких квартир и офисов – на него и членов его семьи записано около 888 квадратных метров в одном доме, стоимостью более 340 миллионов рублей.

Истории получения метров были различны – от пропавших алкоголиков, менявших комнаты на квартиры в Твери до музея писателя Бориса Шергина, превратившегося в элитную кальянную. Кроме захвата общедомовых территорий, Шульман захватывал и недвижимость, принадлежавшую Москве – он объединил свою квартиру с соседней муниципальной так, что она исчезла из всех документов. Громкая история с захваченным рейдерами чердаком оказалась перевранной семейкой Шульманов – владелец-художник обживал чердак с разрешения общего собрания жильцов.

«Борец с рейдерами» оказался махинатором

Жители дома, которых защищал от рейдеров в своем блоге борец, оказывается, сами просят спасти их от семьи махинатора Шульмана, которая постепенно захватывает дом. Борец с рейдерами сам оказался рейдером, бывает. Рукопожатная общественность немного это пообсуждала и забыла.

Чем руководствовался Навальный, размещая Центр Сбора Подписей у данного персонажа – непонятно. В преддверии ожидаемых скандалов с недостаточным количеством собранных подписей это может быть очередным отвлекающим медиаманевром – шансы собрать нужное количество подписей кандидатами Навального тают с каждым днем – а скандалы помогают поддерживать хоть какое-то внимание.