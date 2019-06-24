«Сваты» возвращаются на украинское телевидение

Киев, 24 июня. Украинский телеканал «1+1» анонсировал возвращение в эфир сериала «Сваты». Сериал был запрещен к показу на Украине за якобы содержание российской пропаганды.

«Они не виделись с вами два года и не на шутку соскучились, поэтому решили вернуться и устроить праздник — сериал «Сваты». Смотри скоро на «1+1», — говорится в сообщении на сайте телеканала.

16 мая студия «Квартал 95», основателем которой является избранный украинский президент Владимир Зеленский, выиграла суд о запрете сериала. Решение о незаконности запрета многосерийного телефильма подтвердил Шестой апелляционный административный суд Киева. Он также отменил запрет СБУ на въезд в страну российскому актеру Федору Добронравову, сообщала «Культуромания».

Добронравов был внесен в перечень лиц, якобы создающих угрозу национальной безопасности, в ноябре 2017 года. Его обвиняли в том, что он посещал Крым. Как сообщала «Газета.ру», на фоне скандала с Добронравовым глава Госкино Филипп Ильенко сообщил об аннулировании госрегистрации и прокатного удостоверения всех сезонов сериала «Сваты». Также об окончании работы над продолжением проекта заявил и Зеленский. Как известно, «Студия Квартал 95» много лет занималась работой над «Сватами», а сам нынешний президент Украины является продюсером всех сезонов.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам референдума, на котором за это решение проголосовало абсолютное большинство жителей полуострова. Киев волеизъявление крымчан так и не признал, и российские деятели культуры, которые посещали Крым после марта 2014-го, повергаются на Украине преследованиям. Им, как правило, запрещают въезд на Украину, также киевские власти запрещают все работы с их участием.