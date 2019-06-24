«Калашников» обеспечит МО РФ боевыми роботами «Соратник»

Москва, 24 июня. Концерн «Калашников» создаст по заказу Минобороны РФ линейку боевых робототехнических комплексов «Соратник», об этом рассказал генеральный директор концерна Владимир Дмитриев.

По словам Дмитриева, первый комплекс «Соратник» был представлен несколько лет назад. За это время он прошел опытную эксплуатацию. Теперь концерн получил заказ от Минобороны РФ на создание роботизированных комплексов.

«Это будут совершенно другие изделия — целая линейка продуктов», — отметил Дмитриев.

Роботизированный комплекс «Соратник» был создан в инициативном порядке. Однако на базе разработанных технологий появится целое семейство роботов по заказу Минобороны РФ.

Ранее Дмитриев рассказал об участии в ПМЭФ-2019, франшизе стрелковых центров и подписанных соглашениях. Он отметил, что «Калашников» стал официальным партнером «Росконгресса».