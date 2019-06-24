Шойгу заявил о готовности укреплять безопасность Египта

Москва, 24 июня. Руководство России намерено оказывать содействие и помощь Египту в укреплении безопасности, а также поддержании стабильности в регионе. С таким заявлением выступил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи глав оборонных и дипломатических ведомств России и Египта в формате «2 + 2» в Москве.

Глава Минобороны также заявил, что страны Ближнего Востока и Северной Африки должны решать конфликты посредством диалога.

«Министерство обороны России готово и дальше оказывать помощь египетским партнёрам в укреплении обороноспособности и безопасности страны и поддерживать стабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке», — цитирует Шойгу RT.

Шойгу напомнил, что хотя кризис «арабской весны» 2011 года до сих пор не преодолен, экономическая и социальная обстановка в Египте остается достаточно стабильной.

Напомним, что в Москву 24 июня с официальным визитом прибыл глава МИД Египта Самех Шукри и министр обороны республики Мохаммед Ахмед Заки. Были проведены несколько встреч, на которых стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке с акцентом на кризисах в Ливии, Сирии и в Судане, а также безопасность в Персидском заливе.

Ранее министр обороны сообщил о внезапной проверке боеготовности, которая началась в Центральном военном округе (ЦВО) по указу верховного главнокомандующего Вооруженных сил, президента РФ Владимира Путина.