Иностранцы массово заказывают суррогатное материнство у россиянок за миллион рублей

Славянская внешность и высшее образование — вот типичные требования иностранцев к суррогатной матери из России. То есть женщине, готовой за деньги выносить ребенка и отдать его в новую семью сразу после родов (именно так, например, завели детей Максим Галкин и Алла Пугачева). О том, как американец открыл в Санкт-Петербурге соответствующую компанию для своих соотечественников — в материале Федерального агентства новостей.

В прошлом году в Северной столице была учреждена экспортно-ориентированная фирма «АСМ Суррогаси», владельцами которой являются Александра Панникова и гражданин США Мэттью Рид. Согласно информации на сайте компании, Александра всегда мечтала о таком проекте, а Мэттью «устраняет разногласия между западной и русской культурой», умеет помогать бедным. Цены у «boutique agency» выше средних по России (1,5–2 млн рублей) — от 53 тыс. евро, то есть около 4 млн рублей.

Несколько десятков иностранных компаний предлагают полное сопровождение американцам, желающим родить суррогатного ребенка в России.

«Мы может организовать для вас предварительную встречу с потенциальным донором, чтобы вы могли пообщаться и узнать этого человека лучше либо же совершить сделку на условиях анонимности без знакомств», — говорится на сайте одного из таких агентств.

Сейчас законодательно суррогатное материнство запрещено в Австрии, Германии, Италии, Норвегии, Швеции, Франции, Швейцарии и некоторых штатах США. Поэтому иностранцы едут за «суррогатом» в Россию. У нас такая возможность узаконена с 1996 года: обратиться к помощи донора имеют право любые лица с проблемами в репродуктивной системе, не дающими выносить и родить ребенка. Заказать такую услугу могут как законные пары, так и родители-одиночки — мужчины или женщины.

Риски и страхи

За одни роды россиянке готовы заплатить 1 млн рублей, плюс всю беременность будут присылать на карточку по 35 тыс. рублей в

месяц. В случае экстренных ситуаций — кесарева сечения или других осложнений — положена страховка: еще 50-100 тыс. минимум. А если у женщины уже были дети (то есть здоровье уже точно позволяет стать матерью), заплатят и того больше: полтора миллиона.

Много кандидатур отсекается, требованиям соответствует 1 из 10. Как рассказал генеральный директор бюро «Росюрконсалтинг», которое помогает иностранцам в этом вопросе, Константин Свитнев, в основном это связано со здоровьем.

По его словам, россиянка должна обезопасить себя: нужно будет обязательно заключить договор напрямую с заказчиками — без участия сторонних агентств — с помощью юристов, которые пропишут все условия.

«В таком случае рисков не будет. Напротив, у будущих родителей есть обоснованные страхи — женщина может ребенка оставить после родов себе и никто не сможет его отобрать, разве что за это не выплатят за деньги», — говорит Свитнев.

В самом договоре прописываются обязанности суррогатной матери, например, прием необходимых лекарств, посещение врачей, режим питания на время беременности и постоянная связь по телефону либо с врачом, либо с родителями. Прописываются все риски, в случае, если не наступит или вдруг прервется беременность, если родится двойня (это на 150 тыс. дороже).

Спрос на россиянок

Екатерина из Перми была суррогатной матерью для иностранцев уже два раза.

«Я очень люблю детей, у меня самой их двое, год назад я помогла одной паре из Финляндии. Делаю это исключительно в благих целях, чтобы доставить радость тем, кто не может иметь ребенка естественным способом. Конечно, я на этом смогла заработать, лишние деньги никогда не помешают. Я воспринимала себя как воспитатель в детском саду: закончился учебный год — пришло время расстаться», — рассказывает женщина.

Пара из Дании мечтала о своем ребенке, но по состоянию здоровья не могла его родить традиционным способом, поэтому не

задумываясь решила приехать за ним в Россию.

«Мы благодарны Марии — у нее самой несколько невероятно красивых детей, она очень милая и спокойная, мы забрали ее на время беременности из России к себе в Данию, поселили рядом с русской православной церковью, с ней было очень приятно общаться, она была очень ответственной мамой. Эта женщина дала нам возможность стать родителями, за это мы ей безумно благодарны», — рассказывают Линда и Марк, родители ребенка, рожденного русской женщиной.

Политолог, декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов полагает, что иностранцы продолжат интересоваться суррогатным материнством в России, потому что это выгоднее как минимум в два раза.

Запрет на платное суррогатное материнство

Однако у суррогатного материнства есть и противники. По словам депутата Госдумы Виталия Милонова, Россия стала местом, где зажиточные европейцы в прямом смысле слова «заказывают» детей. Увеличение интереса иностранцев к гражданкам РФ как к суррогатным матерям — это унизительно для России.