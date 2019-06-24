Тариф «Платон» вырастет с 1 июля

Москва, 24 июня. Тариф госсистемы «Платон» за проезд большегрузов по федеральным трассам вырастет на 14 копеек с 1 июля и составит 2,04 рубля за километр. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минтранса РФ.

Отмечается, что в дальнейшем тариф вырастет до 2,2 рубля с 1 февраля 2020 года и до 2,35 рубля — с 1 февраля 2021 года.

Как отметил министр транспорта РФ Евгений Дитрих, ведомство отказалось от одномоментной индексации на полный размер накопленной инфляции, чтобы снизить нагрузку на предпринимателей и обеспечить плавное изменение тарифа.

«С 1 февраля 2020 года тариф госсистемы «Платон» составит 2,20 рубля за километр, с 1 февраля 2021 года – 2,35 рубля за километр. Далее индексация будет проводиться с 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции, согласно прогнозам, примерно на 4%», — приводит сайт Минтранса РФ слова Евгения Дитриха.

Такой подход, по его мнению, позволит увеличить количество ремонтируемых дорог и мостов за счет дополнительных средств от системы «Платон». Это, в свою очередь, должно положительно сказаться на безопасности движения и скорости доставки грузов по России.

Сейчас тариф госсистемы «Платон», который платят большегрузы за ущерб, наносимый федеральным дорогам, составляет 1,9 рубля за километр пути. В соответствии с постановлением правительства, индексация тарифа должна проводиться ежегодно с 1 июля на уровень накопленной инфляции. В 2018 году процедура индексации была отложена на 2019 год.

По информации Минтранса РФ, в госсистеме «Платон» зарегистрировано 1,2 миллиона транспортных средств. Объем поступлений в Дорожный фонд России за время работы госсистемы достиг 77 миллиардов рублей. За счет этих средств было отремонтировано более двух тысяч километров дорог, а также восстановлено и построено более 30 мостов в 40 регионах России. Кроме того, в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Карта убитых дорог» был проведен ремонт 700 километров федеральных дорог, а также идет реконструкция трассы Р-243 от Костромы до Перми.