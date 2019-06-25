Сирия, 25 июня. В Хаме САА ведет бои с джихадистами, в Алеппо застрелен в своем автомобиле лидер протурецкой группировки «Бригада Султана Сулеймана». Боевики несут потери в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: нанесли удары по расположениям и складам боеприпасов джихадистов в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы обстреливает укрепления боевиков в Алеппо и Хаме, провели рейд и разминирование в Дейр-эз-Зоре.

Курды: лишились несколько боевиков и подозреваются в организации покушения на лидера группировки «Бригада Султана Сулеймана» в Алеппо, отбиваются от нападений неизвестных бандгрупп на их КПП в Дейр-эз-Зоре.

«Свободная сирийская армия» (ССА): В Алеппо арестовала несколько курдов, по подозрению в организации подрыва, избавилась от заложника, похищенного месяцем ранее в Азазе.

«Исламское государство»1: подозревается в организации нападений на курдские КПП в Дейр-эз-Зоре, лишилось 14 человек на севере Ирака в результате рейда.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: потеряла одного полевого командира в Хаме в столкновении с сирийской армией.

ВС Турции: направили в Хаму конвой военной техники с несколькими реактивными системами залпового огня в качестве подкрепления для боевиков.

«Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» («Фронт национального освобождения»): обстреливает позиции САА в Хаме из РСЗО «Град».

Провинция Дамаск

Утром новостное агентство SANA сообщило, что военная полиция обнаружила схроны боевиков в юго-западной части Дамаска и в Эль-Кунейтре, из которых были изъяты запасы автоматов и патронов различных калибров, гранаты, противотанковые установки и гранатометы, мины и взрывчатка американского производства. В сотрудничестве с подразделениями Сирийской арабской армии (САА) полиция и саперы продолжают прочесывать деревни и города, очищенные от террористов.

По данным Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) за последние сутки с Сирию вернулись свыше тысячи беженцев из Ливана и Иордании. Всего в Дамаск прибыло 1554 беженца, 364 из них пересекли сирийско-ливанскую границу через новые пункты пропуска «Джабос» и «Тулькарм», 1190 человек вернулись из Иордании через пункт «Насиб». На данный момент беженцы находятся во временных центра размещения, где могут получить гуманитарную и медицинскую помощь, после чего будет принято решение об их возвращении на постоянное место жительства.

Провинция Алеппо

Сирийская арабская армия (САА) разворачивает наступление юго-западе провинции. После захвата путей снабжения радикалов между Алеппо и Идлибом, армия нанесла удар по расположениям боевиков «Джейш аль-Фатах» и «Свободной сирийской армии» (ССА). Утром сирийские силы обстреляли расположения радикалов из артиллерии у поселков Аль-Хамра и Халаса, как передал канал Step News Agency.

Источник также сообщил о том, что лидер группировки «Бригада Султана Сулеймана» (организация, запрещенная в РФ) Юсиф Абд Аль-Азиз был застрелен в своем автомобиле неизвестными в деревне Миркан. Данная группировка является фракцией «Свободной сирийской армии» (ССА), участвовала в военной операции Турции «Оливковая ветвь», в результате которой был захвачен сирийский регион Африн. В убийстве протурецкого боевика подозревают курдские отряды YPG.

В окрестностях Африна в деревне Кастул-Джанду местные жители нашли тело Шарафа ад-Дина Сидо. Тело мужчины было обезображено и сожжено. Месяц назад он был похищен в Азазе протурецкими боевиками вместе с двумя другими жителями - Рашидом Хамид Халалом и его сыном Мухаммедом. Боевики взяли их в заложники с целью вымогательства у семей выкупа, но решили избавиться, когда не получили денег, как сообщает Twitter-канал Afrin Activist.

По данным агенства Halab Today TV, на севере провинции военная полиция САА задержала несколько курдских боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF), которые планировали установить взрывное устройство в автомобиль, принадлежавший ССА.

Провинция Дейр-эз-Зор

САА провели утром рейд в поселке Аль-Ашара и Аль-Бомер, задержав одного человека, подозреваемого в участии в подрывной деятельности ИГИЛ1, как передал новостной канал Deir Ezzor 24. И, как передает портал SANA, отряд САА провел разминирование в районе деревни Аш-Шула. Саперы обезвредили мины-ловушки, оставшиеся после боевых действий или брошенные джихадистами при отступлении из провинции.

Источник также сообщил, что городах Аль-Кубер и Аль-Касра неизвестные вооруженные группировки атаковали контрольно-пропускные пункты SDF. Курдские СМИ не публиковали данных о жертвах данных нападений. Наиболее вероятно что курдские пункты снова подверглись нападению боевиков ИГ1.

Провинция Идлиб

Ночью сирийская армия обстреляла ракетные пусковые установки террористов «Ан-Нусры» в городах Хамы и Идлиба, о чем стало известно из сообщения агенства SANA. По данным военного источника были разрушены ракетные установки, убиты и ранены террористы в поселках Марзита и городе Кафр-Увейд и Кафр-Саджна.

На юге провинции военно-воздушные силы Сирии продолжили наносить удары по расположениям джихадистов. С воздуха были атакованы укрепрайоны боевиков в поселке Шейх-Мустафа, Хан-Шейхун и Маарет-Хурма, как передает новостной портал Step News Agency. В конце дня сирийская армия обстреляла из артиллерии расположения и склады боеприпасов радикалов у поселения Хазарин. Информация о потерях боевиков не поступала, как уточнил канал Masar Press Net.

Провинция Ракка

Три курдских ополченца «Демократических сил Сирии» получили ранения в результате взрыва самодельного взрывного устройства в центре столицы Ракка. В подрыве подозреваются «спящие ячейки» ИГИЛ, провокации которых на курдских территориях уже ,приобрели ежедневный характер. Вчера сирийской армией в ходе рейда на западе провинции были арестованы 13 человек, подозреваемых в связи с «Исламским государством».

Провинция Хама

Продолжаются бои между САА и боевиками у поселка Тель-Маллах и ключевых городов Кафр-Зета и Аль-Латамина, где сосредоточены значительные резервы и командные центры террористов «Ан-Нусры» и «Джейш аль-Изза».

«Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» (известна также как «Фронт национального освобождения») распространяла днем заявления о том, что ее боевиками якобы был уничтожен бронированный автомобиль, пулеметная установка и грузовик сирийской армии на фронте у города Аль-Хамамия, Аль-Хувейз и Аль-Джабрия, как передает новостной канал Halab Today TV. Правительственные СМИ не подтверждали заявлений боевиков о каких-либо потерях боевой техники в Хаме.

Днем ВВС Сирии продолжили наносить удары с воздуха по опорным пунктам радикалов в городе Кафр-Зета и Аль-Джейсад. Джихадисты «Тахрир аш-Шам» отреагировали на авиаудары по своим позициям, выпустив несколько артиллерийских снарядов и ракет в направлении правительственных опорных пунктов в Мхарде и Скальбии. В Скальбии, в сторону которой было выпущено 9 снарядов, пострадал жилой квартал и несколько мирных жителей.

Днем «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» обстреляла САА на юге Хамы из реактивной систем залпового огня «Град», как сообщает портал Step News Agency.

Еще один турецкий военный конвой подкрепления для «умеренной оппозиции» прибыл к наблюдательному пункту у города Шир-Магар, о чем сообщает Twitter-канал Aleppo AMC. По данным военных источников, в составе конвоя прибыло несколько РСЗО.

Вечером местный источник новостей Bosni передал, что один из полевых командиров группировки «Тахрир аш-Шам» погиб в столкновении с сирийской армией у города Керназ.

Провинция Хасака

На севере провинции погиб ребенок, подорвавшийся на противопехотной мине, оставшейся после боевых действий. Трагедия произошла в деревне Аль-Кусейб. Десятилетний мальчик скончался на месте, восьмилетний получил ранения, как уточняет новостной портал Halab Today TV.

Местный источник в сети Twitter OTG News сообщил о взрыве заминированного мотоцикла в городе Камышлы, в результате которого пострадал один прохожий. Курдские силы безопасности оцепили место взрыва и проводят расследование.

Ирак

Агентство SANA сообщило об успешной операции вооруженных сил Ирака в городе Киркук, в ходе которой было обезврежено 14 террористов «Исламского государства». Спецоперация на севере страны была проведена после получения разведданных о местонахождении «спящей ячейки». В различных провинциях Ирака продолжаются рейды по поиску и ликвидации террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)