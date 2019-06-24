Врачи не поверили в историю отравления Алибасова

Москва, 24 июня. Российский продюсер Бари Алибасов попал в реанимацию в начале июня. Родственники продюсера сообщали о неутешительном прогнозе врачей, однако уже через две недели Алибасова выписали из больницы. Врачи указали на нестыковки в истории Алибасова.

Близкие Алибасова сообщили, что продюсер случайно выпил жидкость для прочистки труб и получил ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Родственники сообщали, что музыкант находится в тяжелом состоянии, если он и оклемается, то навсегда останется инвалидом.

Однако уже через две недели после отравления Алибасова выписали из больницы. Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев оценил столь быстрое выздоровление продюсера. По словам Румянцева, ожог четвертой степени означает полное разрушение тканей, при таком диагнозе, если человек выживает, то ему удаляют пищевод.

«Поверьте, при таком диагнозе через две недели домой не уходят», — заявил врач в беседе с kp.ru.

Также родные Алибасова сообщили, что продюсер провел более пяти суток в состоянии сна, а после того, как он очнулся, выяснилось, что артист частично потерял память. Об этом сообщал сын продюсера – Бари Алибасов – младший.

«Потеря памяти после медикаментозного сна абсолютно невозможна, даже если он длится пять суток», — заявил анестезиолог-реаниматолог Лев Николаев.

Кроме того, у врачей вызвало подозрение и видео с Алибасовым после выписки. Врачи отметили, что продюсер не выглядит исхудавшим после двух недель в больнице. Кроме того, у артиста совсем не изменился голос.

«То, как сейчас питается Бари Алибасов, никак не вяжется с тяжелым отравлением. Видимо, нет этого диагноза, это выдумки!» — уверен Румянцев.

Подозрения вызывает и громкая история с завещанием, а также пропажа кота Чучи. Сначала семье подсунули другого кота, а затем настоящего Чучу нашли в соседнем центре единоборств. Основатель сообщества московских блогеров, специалист по продвижению соцмедиа Евгения Кулиш комментируя историю с Алибасовым, отметил, что ставка на «котика» оправдана, ведь животные всегда привлекают внимание аудитории. саму же историю отравления эксперт назвал пиаром, однако отметил, что пиарщики перешли грань реальности.