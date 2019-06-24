Лавров заявил о близости подходов РФ и Египта по ситуации в Персидском заливе

Москва, 24 июня. У Москвы и Каира — близкие подходы к вопросам по обеспечению мира и безопасности в районе Персидского залива. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров по итогам российско-египетских переговоров глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате «2+2» в Москве, говорится в сообщении на официальном сайте министерства иностранных дел РФ.

Он отметил, что ситуация в районе Персидского залива может быть решена только через диалог.

«У нас (с Египтом. — Прим. ред.) близость подходов к обеспечению мира и безопасности в районе Персидского залива – через диалог, согласование мер транспарентности, укрепление доверия. В этой связи мы привлекли внимание к известной российской инициативе о формировании в регионе Персидского залива архитектуры коллективной безопасности», — сказал Сергей Лавров.

Напомним, в Москве состоялись переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра обороны РФ Сергея Шойгу с египетскими коллегами Самехом Шукри и Мохаммедом Ахмедом Заки. Как ранее сообщали в МИД РФ, акцент на встрече был сделан на вопросах по сирийскому и ливийскому кризисам, положении в Судане, проблематике безопасности в районе Персидского залива, а также ближневосточном урегулировании.