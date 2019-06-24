Порошенко призвал украинцев помочь своим «грузинским братьям»

Киев, 24 июня. Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам с просьбой помочь Грузии.

В своем обращении, опубликованном на Facebook, Порошенко заявил, что полностью солидарен с Грузией. По его мнению, «Москва хочет снова экономически ослабить Грузию, блокируя воздушное сообщение и нанося удар по туристической Грузии».

«Мы, украинцы, не должны оставить в беде своих грузинских братьев. Конечно, я призываю украинцев отдыхать на Украине, но тем, кто планирует отдыхать за границей или в оккупированном Крыму, рекомендую переориентироваться на Грузию», — заявил экс-президент Украины.

Он обратился к украинскому правительству и Министерству инфраструктуры с предложением предоставить на этот период скидку на различные сборы авиакомпаниям для рейсов в Грузию, чтобы перевозчики могли снизить цены на билеты.

Кроме того, он предложил переименовать Грузию Сакартвело. Как передает «Газета.ру», по мнению Порошенко, это может «помочь тем, кто так же, как и украинцы, много лет борется с российской агрессией».

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки из России в Грузию. В связи с запретом полетов туроператорам рекомендовали приостановить продажу туров.

Ограничения были введены после антироссийских выступлений в Тбилиси. Формальным поводом для них стало выступление депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова в грузинском парламенте с места, предназначенного для спикера. Его выступление было прервано грузинскими оппозиционерами, которые вскоре оттеснили российскую делегацию, облили Гаврилова водой и попытались отобрать у него документы.

Многие эксперты сошлись во мнении, что скандал, скорее всего, был спланирован заранее. К организации беспорядков в Тбилиси, по их словам, причастна не только местная оппозиция, но и США.

Глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили заявила ранее, что туристическая отрасль Грузии может понести ущерб в объеме около 750 млн долларов от прекращения авиасообщения с Россией, передавал RT. Кроме того, серьезный экономический урон может быть нанесен жителям Грузии, сдающим квартиры в наем: 90% жилья снимали российские туристы.