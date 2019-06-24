Редактор RT назвал отставку Евкурова трагедией

Москва, 24 июня. Редактор RT, писатель и публицист Игорь Молотов прокомментировал в беседе с Федеральным агентством новостей намерение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова досрочно сложить полномочия. По его словам, уход действующего главы — это трагедия для всего ингушского и русского народа.

«Юнус-Бек Баматгиреевич для меня не только блестящий командир, мудрый руководитель, но и друг. Чисто по человечески. Много ли вы знаете человечности в высших эшелонах. А она есть — и Евкурова наглядный пример. Не буду вдаваться в аналогии, но он принял республику в состоянии перманентной войны. Террора. Сегодня Ингушетия один из самых безопасных регионов в России — это дорогого стоит», — отметил Молотов.

Он также подчеркнул, что возможный уход Евкурова может негативно сказаться на ситуации на Кавказе.

«Прежде всего уходит советский офицер. Может быть последний советский офицер, который никогда, ни на секунду не задумывался о собственной жизни, собственном благосостоянии. Мы сегодня говорили с Маргаритой Симоньян (главный редактор RT — Прим. ФАН) — она испытывает те же чувства что и я. Я хочу обратиться к генералу — останьтесь, за вами Ингушетия и Россия, за вами все люди, которым не безразлична судьба Родины».

Напомним, в понедельник Евкуров заявил о намерении уйти в отставку. Он возглавил республику в самое тяжелое для нее время. Он занял пост главы Ингушетии в 2008 году. Евкуров, рискуя жизнью, смог очистить республику от терроризма и добиться мира и стабильности.