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В постпредстве заявили, что Евкуров будет работать на обозначенном Путиным участке

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В постпредстве заявили, что Евкуров будет работать на обозначенном Путиным участке

Москва, 24 июня. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, который ранее объявил о желании досрочно покинуть свой пост, продолжит служить своей родине на том участке работы, который ему обозначит президент России Владимир Путин, заявила глава пресс-службы постоянного представительства республики в Москве Наталья Мкртчян.

«Евкуров будет работать на том участке и выполнять те задачи, которые ему обозначит президент», — сказала она в беседе с РИА Новости.

Мкртчян выразила уверенность, что глава российского государства высоко оценит работу Евкурова на посту главы Ингушетии.

Руководитель пресс-службы постоянного представительства Ингушетии напомнила, что Евкуров стал возглавлять республику в самое тяжелое для региона время. По ее словам, политик, рискуя жизнью и пережив покушение, смог очистить Ингушетию от терроризма. Мкртчян подчеркнула, что Евкуров принес в Ингушетию мир и стабильность.

Она также обратила внимание на то, что при Евкурове в республике были построены сотни социальных объектов

«Именно он своим личным авторитетом, в том числе на федеральном уровне, обеспечил почти десятилетие развития Ингушетии», — добавила она.

В понедельник Евкуров выступил с обращением, в котором рассказал о намерении досрочно сложить свои полномочия, напомнил «Царьград». Он также поблагодарил земляков за поддержку в начинаниях, которые послужили на благо республики.

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Автор: Данила Копп
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