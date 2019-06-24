Стало известно, чем займется глава Ингушетии после отставки

Магас, 24 июня. Заявивший о намерении досрочно уйти в отставку глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров продолжит карьеру по военной линии, об этом сообщил спикер парламента республики Магомед Яндиев.

«Он отработал сполна, легкие участки ему не доставались, и следующий будет такой же. Продолжит службу по военной линии», — заявил спикер республиканского парламента.

Яндиев подчеркнул, что был в курсе решения Евкурова и обсуждал с главой Ингушетии его возможную отставку. Спикер парламента отметил, что «явных причин» для отставки нет. Он добавил, что решение Евкурова рассматривалось и с политической, и с экономической точки зрения.

Яндиев отметил, что Евкуров на своем посту сделал все, что мог для своей родины, внес огромный вклад в развитие республики.

«Сделал многое, прорыв — во всех отношениях: живем спокойно, спим спокойно, ночью гуляем спокойно, это главное», — рассказал спикер парламента в комментарии ТАСС.

Спикер напомнил и о важных решениях, принятых Евкуровым, в социальной сфере. По словам Яндиева, глава региона решил проблемы с детскими садами, школами, при нем были построены ледовый дворец и спортивные площадки. Спикер добавил, что власти Ингушетии продолжат развивать и строить республику и после ухода Евкурова.

В понедельник стало известно, что глава Ингушетии попросил президента РФ Владимира Путина досрочно отправить его в отставку. Евкуров поблагодарил земляков за поддержку во всех начинаниях, направленных на благо жителей Ингушетии.

Евкуров возглавлял Ингушетию с 2008 года, в прошлом году он был избран главой Ингушетии на очередной срок. Его полномочия истекают в 2023 году. Стоит отметить, что Евкуров возглавил республику в сложный период. Рискуя собственной жизнью, пережив покушение, Евкуров поборол в Ингушетии терроризм. Кроме того, на посту главы региона Евкуров привлек в республику федеральные средства, которые были направлены на улучшение социальной сферы. Глава Ингушетии не раз доказывал свою преданность ингушскому народу и традициям, чем заслужил имя патриота и звание Героя России.