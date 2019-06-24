Евкуров пообещал и после отставки работать на благо России и Ингушетии

Магас, 24 июня. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, заявивший о намерении уйти в отставку, пообещал и впредь делать все возможное для процветания РФ и республики.

В своем видеообращении Евкуров сообщил, что «принял решение обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о досрочном сложении полномочий главы республики».

«Принял это непростое для себя решение, но обещаю вам, что и впредь, где бы я не находился, буду делать все возможное для процветания России и нашей родной Ингушетии» — заявил Евкуров.

Политик возглавлял Ингушетию с 2008 года, в прошлом году он был избран главой республики на очередной срок. Его полномочия истекают в 2023 году. Екуров — Герой России, офицер. Рискуя жизнью, пережив покушение, Евкурову удалось очистить Ингушетию от терроризма. Во время, когда он возглавлял республику, были построены сотни социальных объектов — школы, больницы, детские сады.

Комментируя заявление Евкурова, первый зампред фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошев назвал главу Ингушетии героическим человеком, «который в своей жизни совершил довольно много героических поступков». По его мнению, сообщает РИА Новости, для президента РФ решение об отставке главы Ингушетии будет тяжелым.

Шхагошев подчеркнул, что Евкуров победил терроризм и в дальнейшем «будет востребован на самых серьезных постах». Парламентарий предположил, что Путин может не принять отставки.