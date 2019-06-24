Лавров назвал контрпродуктивной линию США на изоляцию Ирана

Москва, 24 июня. Политическая линия США, направленная на изоляцию Ирана, является контрпродуктивной. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам российско-египетских переговоров глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате «2+2» в Москве, говорится в сообщении на официальном сайте МИД РФ.

В Иерусалиме проходят встречи представителей Израиля, России и США. В переговорах участвуют секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, глава Совета нацбезопасности Израиля Меир Бен-Шаббат и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Сергей Лавров рассказал, что с предложением провести такую встречу выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время недавних переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Комментируя трехстороннюю встречу в Иерусалиме, глава МИД России назвал контрпродуктивной линию США на изоляцию Ирана.

«Мы исходим из того, что Израиль и американцев беспокоит, прежде всего, иранская тема. Не только в отношении Сирии, но и вообще в этом регионе или еще более широком географическом плане. Считаем, что такой подход — контрпродуктивный. Подчинять всю свою политическую линию в том или ином регионе борьбе с одним государством, изоляции этого государства, обвинять его во всех грехах, не прибегая к расследованию тех или иных инцидентов, — наверное, это контрпродуктивно», — сказал Сергей Лавров.

Министр иностранных дел России также сообщил, что Россия на переговорах в Иерусалиме подчеркнет важность соблюдения резолюции Совета безопасности ООН по Сирии и обратит внимание на легитимность присутствия сил Ирана в стране.