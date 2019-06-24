Около 150 тыс. военных задействованы во внезапной проверке войск в ЦВО

Москва, 24 июня. Около 150 тысяч военнослужащих задействованы во внезапной проверке Центрального военного округа (ЦВО), которая началась 24 июня, сообщил первый заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин.

Ильин отметил, что всего к проверке привлекается до 500 единиц летательных аппаратов, более 20 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 35 кораблей и судов обеспечения.

Первый заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества МО РФ отметил, что в ходе внезапной проверки военные отработают задачи усиления охраны важных государственных и военных объектов, противовоздушной обороны, пресечения террористических угроз и уничтожения незаконных вооруженных формирований.

Ранее в понедельник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что по указу верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина началась внеплановая проверка боеготовности в ЦВО. Российский министр добавил, что проверка должна оценить, насколько российские вооруженные силы способны обеспечить военную безопасности в Центрально-Азиатском регионе. По его словам, именно в этом регионе сохраняется высокий уровень террористической угрозы.