Сирия новости 24 июня 22.30: заложник протурецких боевиков найден мертвым в Алеппо, в Хаме САА ответила на провокации джихадистов

Сирия, 24 июня. Найдено тело похищенного протурецкими боевиками заложника на севере Алеппо, в Хаме САА ответила на провокации джихадистов. Свыше тысячи беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с боевиками на северо-западе Хамы, провели рейд и разминирование в Дейр-эз-Зоре.

Курды: лишились несколько боевиков, арестованных ССА в Алеппо по подозрению в участии в подрывной деятельности.

«Свободная сирийская армия» (ССА): арестовала несколько курдов, по подозрению в организации подрыва, избавилась от заложника, похищенного месяцем ранее в Азазе, не получив за него выкупа.

Провинция Дамаск

Как сообщает Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС) за последние сутки с Сирию вернулись свыше тысячи беженцев из Ливана и Иордании. Всего в Дамаск прибыло 1554 беженца, 364 из них пересекли сирийско-ливанскую границу через новые пункты пропуска «Джабос» и «Тулькарм», 1190 человек вернулись из Иордании через пункт «Насиб». На данный момент беженцы находятся во временных центра размещения, где могут получить гуманитарную и медицинскую помощь, после чего будет принято решение о их возвращении на постоянное место жительства. Согласно бюллетеню, военно-инженерные подразделения сирийской армии за сутки расчистили от мин и взрывчатки три гектара территорий в провинциях Даръа и Дамаск, обнаружив и уничтожив 27 взрывных устройств, оставшихся после боевых действий.

Провинция Алеппо

В окрестностях Африна в деревне Кастул-Джанду было найдено тело Шарафа ад-Дина Сидо. Тело пятидесятилетнего мужчины было обезображено и сожжено. Месяц назад мужчина был похищен в Азазе боевиками группировки, подконтрольной протурецкой «Сирийской свободной армии» вместе с двумя другими мирными жителями - Рашидом Хамид Халалом и его сыном Мухаммедом. Протурецкие ополченцы похитили их с целью получения выкупа от семей в размере ста тысяч долларов, но начали избавляться от заложников, когда не получили денег, как сообщает Twitter-канал Afrin Activist.

Как передает новостной портал Halab Today TV, на севере Алеппо военной полицией САА были арестованы курдские боевики «Демократических сил Сирии» (SDF), которые планировали установить взрывное устройство в автомобиль, принадлежавший ССА. После задержания военная полиция передала СМИ кассету с записью допроса курдского бойца, где он рассказывает во время допроса, что получил приказ от SDF проводить диверсии и подрывы в центрах городов и на людных рынках в зоне контроля протурецких боевиков.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сирийская арабская армия провела рейд на востоке провинции в поселении Аль-Боамар. В настоящее время сирийская армия проводит широкомасштабную операцию по поиску «спящих ячеек» «Исламского государства»1 на востоке Евфрата. Утром при рейде в поселке Аль-Ашара САА задержали одного человека, по обвинению в связи с террористами ИГ1 и организации подрывов в провинции, как передает новостной портал Deir Ezzor 24.

Как передает портал SANA, помимо рейдов в провинции САА провела разминирование в районе деревни Аш-Шула. Саперы обезвредили мины-ловушки и вывезли для подрыва на полигонах боеприпасы и снаряды, оставшиеся после боевых действий или брошенные джихадистами ИГ при отступлении из провинции.

Провинция Хама

В течении дня позиции сирийской армии и союзный сил обстреливали на различных фронтах Хамы отряды боевиков «Тахрир аш-Шам», «Джейш аль-Изза» и «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир». В качестве ответной меры российские и сирийские военнослужащие обстреляли позиции радикалов в окрестностях занятой им деревни Аз-Закят, о чем сообщил новостной канал Masar Press Net. Информация о потерях боевиков пока что уточняется.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)