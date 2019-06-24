Трамп объявил о введении «жестких санкций» против Ирана

Вашингтон, 24 июня. Американский лидер Дональд Трамп заявил о введении новых жестких санкций против Ирана, сообщило агентство Reuters.

Ограничительные меры вводятся в отношении духовного лидера и руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи, а также его аппарата и тесно связанных с ним лиц.

Глава американского государства заявил, что новые санкции призваны закрыть иранскому руководству доступ к финансовым ресурсам, отметила «Свободная пресса».

Позднее глава Минфина США Стивен Мнучин уточнил, что речь идет о блокировании активов Тегерана, которые измеряются десятками миллиардов долларов. По его словам, введенные против Ирана новые меры будут «чрезвычайно эффективны».

На прошлой неделе Корпус стражей исламской революции заявил, что сбил американский беспилотник, который нарушил воздушное пространство Ирана, напомнил телеканал «360». США утверждают, что иранские военные сбили его в международном пространстве. Трамп заявил, что был в шаге от того, чтобы отдать приказ о нанесении удара по Ирану, однако отказался от этой идеи.