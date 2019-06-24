Лозанна, 24 июня. Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии: в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Об этом стало известно на сессии Международного олимпийского комитета в швейцарской Лозанне.

Италия получила и право на проведение зимних Паралимпийских игр, передает РИА Новости. На проведение зимней Олимпиады в 2026 году также претендовали шведские города Стокгольм и Оре.

Напомним, в прошлый раз Италия принимала зимнюю Олимпиаду в 2006 году. Тогда Игры проходили в Турине. Кроме того, Италия принимала летние Олимпийские игры в 1960 году.

Напомним, из-за допингового скандала национальная сборная РФ не была допущена к зимним Играм в 2018 году. Право выступить в Пхенчхане получили только те спортсмены, к которым МОК не имел никаких претензий. Однако они были вынуждены принимать участие в Играх под нейтральным флагом. В мае 2019 года президент России Владимир Путин поручил усилить меры защиты прав российских спортсменов на международной арене.